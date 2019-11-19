«По сценарию очередной газовой войны»: на Украине назвали неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

Предложение российского «Газпрома» о продлении транзита газа через украинскую территорию неприемлемо, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, Киев не устраивают условия Москвы по отказу от взаимных судебных претензий и заключение договора всего лишь на один год. Он указал на необходимость поиска компромиссов. При этом в «Нафтогазе» сообщили, что предложение российской корпорации будет обсуждаться в ходе нового раунда трёхсторонних консультаций. Как полагают эксперты, отсутствие взаимопонимания между сторонами может привести к тому, что в январе 2020 года транспортировка голубого топлива через Украину прекратится.

Сделанное «Газпромом» предложение о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения является неприемлемым для украинской стороны. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — сказал Оржель.

По его словам, российская корпорация и НАК «Нафтогаз Украины» должны достичь некоего консенсуса относительно той или иной формы продления текущего транзитного контракта, срок действия которого истекает 31 декабря.

«Если мы принимаем в определённой форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и «Газпром», — пояснил глава украинского Минэнерго.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко указал на необходимость продолжения трёхсторонних переговоров при участии Европейской комиссии.

«Последнее предложение «Газпрома» мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнёрами, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита», — сказал он.

По его словам, Киев прорабатывает возможный сценарий прекращения транспортировки голубого топлива через страну. В этом случае «Нафтогаз» намерен добиваться от «Газпрома» компенсации в размере $11,8 млрд плюс проценты.

РИА Новости

Накануне российская корпорация направила украинским партнёрам официальное предложение о продлении действующего соглашения или заключении нового контракта о транзите газа через Украину сроком на один год. При этом обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Так, с украинской стороны речь идёт о притязаниях «Нафтогаза» к «Газпрому» на общую сумму $22 млрд.

Кроме того, в Москве ожидают решения Киева относительно прямых закупок голубого топлива с 2020 года, в этом вопросе украинская сторона может рассчитывать на скидку 25%.

«Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста», — отмечал президент России Владимир Путин 14 ноября.

Последний на данный момент раунд трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина состоялся 28 октября в Брюсселе. По его итогам министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что все участники настроены на продолжение транзита российского газа через украинскую территорию после 2020 года. Однако замглавы ЕК Марош Шефчович выразил разочарование итогами переговоров и призвал не затягивать с достижением договорённостей.

«Можно ожидать сценарий очередной газовой войны»

Как заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, украинская сторона нацелена на заключение нового транзитного договора на несколько лет, в котором при этом прописана прокачка около 60 млрд кубометров газа, однако для России такие условия неприемлемы.

Также по теме Отказ от взаимных претензий: «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору «Газпром» направил украинской стороне предложение о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового...

«Строятся обходные газопроводы, и такие крупные объёмы прокачки через Украину просто не нужны. Тем более у нас нет чёткого понимания того, что в перспективе отношения с Украиной будут строиться в конструктивном ключе. У нас, скорее, есть опасения, что в ближайшие годы отношения будут сложными. Если прогресса в ходе переговоров не будет, тогда нас может ждать сценарий очередной газовой войны», — заявил собеседник RT.

На Украине полагают, что имеют возможность для подтверждения своих требований к «Газпрому» и сумеют взыскать имеющиеся миллиардные претензии, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Но любому разумному человеку понятно, что для того, чтобы выстраивать взаимовыгодные долгосрочные отношения и как-то выйти из этого клинча, вопрос взаимных судебных претензий, которые принимают гомерические формы, должен быть снят с повестки дня. До сих пор они говорили, что не могут отреагировать, потому что нет официального предложения. Вот оно поступило», — заявил он в эфире радио Sputnik.