В США изучат ситуацию с защитой ветеранов от «дезинформации» России

Ряд сенаторов США намерены выяснить, каким образом американских ветеранов защищают от «кампаний по распространению дезинформации в интернете», в том числе со стороны России и Китая. Об этом говорится в письме, направленном в Министерство по делам ветеранов США.

«Цель нашего обращения — выяснить, какие меры принимаются Министерством по делам ветеранов для информирования ветеранов Вооружённых сил США о кампаниях по распространению дезинформации в интернете, проводимых Россией, Китаем, а также иными зарубежными субъектами и иностранцами», — говорится в письме сенаторов.

Так, американские законодатели ссылаются на недавний отчёт по итогам расследования организации «Американские ветераны войны во Вьетнаме», где утверждается, что «известная российская пропаганда и аналогичные материалы, разжигающие политическую рознь, распространяются администраторами как минимум из 30 стран».

В документе также отмечается, что «эти иностранные администраторы создают отдельные аккаунты в соцсетях, якобы принадлежащие американским ветеранам, работающим в авторитетных ветеранских организациях».

Согласно документу, расследование «проливает свет» и на попытки иностранных администраторов использовать логотипы и названия организаций, обслуживающих ветеранов, в Snapchat, Instagram и других приложениях, чтобы «распространять ложные материалы, разжигающие политическую рознь и ненависть», выдавая себя за ветеранов.

Как подчёркивается в документе, в связи с выборами, которые пройдут в США в 2020 году, растёт угроза иностранного влияния на американских ветеранов через социальные сети.

О принимаемых мерах по защите ветеранов от «дезинформации в интернете» сенаторы просят их проинформировать к 6 декабря.

В конце сентября в конгресс США был внесён законопроект, предлагающий создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять «действиям» России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.