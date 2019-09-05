В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве

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Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
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В ходе конференции по разведке и национальной безопасности Герстелл отметил, что Пентагон выделяет четыре страны, которые могут представлять киберугрозу для США.

«Россия с её большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации... Россия однозначно номер один», — цитирует его РИА Новости.

На втором месте среди стран, представляющих опасность для киберпространства США, по его словам, находится Китай, который «нацелен на кражу интеллектуальной собственности и информации».

Кроме того, Пентагон также наблюдает за Северной Кореей, которая якобы специализируется на финансовых преступлениях с использованием криптовалют.

«И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему», — заключил Герстелл.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

В конце июля комитет сената конгресса США по разведке рекомендовал воздержаться от электронного голосования на выборах на фоне расследования о «российском вмешательстве».

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