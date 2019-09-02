Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.
Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Лавров отметил, что в последнее время тема кибербезопасности приобрела особую актуальность на фоне обвинений в адрес России о влиянии на избирательный процесс в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

«Это очень острая тема... она существенно обострилась с попытками, в том числе, обвинять Россию во взламывании американских ресурсов в контексте проведения выборов президента», — заявил российский министр.

Он подчеркнул, что хотя данные обвинения оказались бездоказательными, «этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ».

При этом, по словам Лаврова, у России есть более веские основания для претензий к западным странам по вопросу киберугроз.

«У нас тоже есть основания, причём более солидные, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам, это не раз проявлялось, об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур», — сказал глава МИД России.

Он также рассказал, что Россия неоднократно предлагала западным странам организовать особые рабочие группы для рассмотрения подобных претензий.

В конце июля комитет сената конгресса США по разведке рекомендовал воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах на фоне расследования о «российском вмешательстве».

В МИД России неоднократно отмечали отсутствие в докладе экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американские выборы.

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