В Минюсте отметили необходимость глобальной конвенции о киберпреступлениях

Замминистра юстиции России Михаил Гальперин в ходе Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком, заявил о необходимости принятия глобальной международной конвенции, обеспечивающей чёткий юридический канал для расследования киберпреступлений.

«Мы стоим на пороге необходимости принятия глобальной международной конвенции, которая обеспечит чёткий юридический канал для взаимодействия внутренних органов при расследовании киберпреступлений», — цитирует РИА Новости Гальперина.

Он отметил, что в настоящее время оказание правовой помощи в этих вопросах осуществляется по традиционным лекалам, по тем двусторонним договорам о правовой помощи, которые существуют.

При этом, по его словам, таких договоров сейчас не так много, и те, что есть, «часто не предназначены для взаимодействия по вопросам борьбы с киберпреступностью».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего советника в сфере кибербезопасности, в задачи которого будет входить разработка стратегии противодействия «российско-китайскому давлению».