В Минюсте отметили необходимость глобальной конвенции о киберпреступлениях
«Мы стоим на пороге необходимости принятия глобальной международной конвенции, которая обеспечит чёткий юридический канал для взаимодействия внутренних органов при расследовании киберпреступлений», — цитирует РИА Новости Гальперина.
Он отметил, что в настоящее время оказание правовой помощи в этих вопросах осуществляется по традиционным лекалам, по тем двусторонним договорам о правовой помощи, которые существуют.
При этом, по его словам, таких договоров сейчас не так много, и те, что есть, «часто не предназначены для взаимодействия по вопросам борьбы с киберпреступностью».
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего советника в сфере кибербезопасности, в задачи которого будет входить разработка стратегии противодействия «российско-китайскому давлению».