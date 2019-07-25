Комитет сената США призвал воздержаться от внедрения онлайн-голосования

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Комитет сената конгресса США по разведке рекомендует воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах на фоне расследования комитета о «российском вмешательстве». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.

«Штатам стоит воздержаться от (повсеместного) внедрения онлайн-голосования», — говорится в тексте.

Также в комитете призвали правительство США «наращивать киберкомпетенцию и возможности МВБ и ФБР, а также осуществить переоценку имеющихся у них сегодня полномочий по управлению усилиями обеспечения защиты от киберугроз из-за рубежа».

«Правительство США должно развивать возможности для быстрой идентификации кибератак, не теряя при этом в точности (определения)... Несмотря на требуемые расходы, кибербезопасность должна стать приоритетом для выборной инфраструктуры», — сообщается в документе.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг обвинения главы ФБР Кристофера Рэя в адрес России в попытках вмешательства в избирательные процессы.

В российском внешнеполитическом ведомстве также неоднократно заявляли об отсутствии в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

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