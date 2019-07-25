В конгрессе США заявили о «вмешательстве России» в инфраструктуру выборов

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Комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.
В конгрессе США заявили о «вмешательстве России» в инфраструктуру выборов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Начиная по меньшей мере с 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов», — говорится в заявлении.

При этом в документе указывается, что комитет не обнаружил никаких доказательств того, что в ходе президентских выборов 2016 года в США подсчёт голосов был изменён или что файлы реестра избирателей были удалены или изменены.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг обвинения главы ФБР Кристофера Рэя в адрес России в попытках вмешательства в избирательные процессы.

В российском внешнеполитическом ведомстве также неоднократно заявляли об отсутствии в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

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