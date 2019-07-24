В МИД России опровергли обвинения ФБР во вмешательстве в выборы в США

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Россия считает безосновательными обвинения со стороны главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя в попытках вмешательства в избирательные процессы в США, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД России опровергли обвинения ФБР во вмешательстве в выборы в США
  • РИА Новости

«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться (в американские выборы. — RT), как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом он сообщил, что Россия «будет следить» за выступлением бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера в конгрессе по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

«Почитаем, посмотрим, насколько то, что будет произнесено, отличается от того, что есть в его докладе», — подчеркнул Рябков.

Ранее Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия «абсолютно настроена» снова попытаться вмешаться в выборы в США.

Ожидается, что конгресс заслушает показания Мюллера 24 июля.

В МИД России неоднократно заявляли об отсутствии в докладе Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

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