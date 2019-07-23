В Совфеде оценили слова главы ФБР о вмешательстве России в выборы США

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT заявление директора ФБР США Кристофера Рэя о том, что Россия продолжает попытки вмешательства в избирательные процессы Соединённых Штатов.

«Уже и Трамп, и многие другие американские политики говорили прямо противоположное — что нет никаких «следов», подтверждающих реальность вмешательства. То, что есть (доказательства США российского вмешательства. — RT), трудно идентифицировать как именно российское вмешательство», — заявил сенатор.

Подобные заявления делаются с целью продолжать «накачивать мускулы» военных ведомств США, которые получают за это деньги из бюджета, считает Морозов.

«Чем страшнее Россия, тем комфортнее себя чувствуют американские силовики. Когда политики на эту тему замолкают, её сразу же подхватывают силовики, потому что они являются главными выгодополучателями темы о необходимости противодействовать вмешательству», — добавил Морозов.

Ранее Рэй обвинил Россию в попытках вмешательства в американские выборы.