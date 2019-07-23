Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
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«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал Рей, не приведя примеров этого «вмешательства».

Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, считает ли он, что санкций было недостаточно, Рэй ответил утвердительно. 

В апреле в США был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы. 

В МИД России заявили, что в документе нет ни одного доказательства.

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