Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал Рей, не приведя примеров этого «вмешательства».

Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, считает ли он, что санкций было недостаточно, Рэй ответил утвердительно.

В апреле в США был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.

В МИД России заявили, что в документе нет ни одного доказательства.