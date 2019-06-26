В Минобороны России призвали адекватно оценивать киберугрозы

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в рамках форума «Армия-2019» заявил, что в условиях повышения активности США в киберпространстве необходимо адекватно оценивать возможные угрозы от кибератак.

Об этом информирует ТАСС.

Цаликов отметил, что, по оценкам помощника президента США Джона Болтона, администрация американского лидера Дональда Трампа ведёт более активную кампанию в киберпространстве по сравнению с прошлым главой государства Бараком Обамой.

«Администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Болтона, переломила ситуацию и, прежде всего, начала активно вести наступательные операции в киберпространстве», — рассказал Цаликов на круглом столе по актуальным вопросам информационного противодействия.

По его словам, такие операции оказывают воздействие как на сознание и психологию человека, так и на техногенную сферу.

При этом кибервойска США имеют право атаковать социальные сети и энергетические объекты без санкции президента.

Замминистра обороны России подчеркнул, что в данных условиях крайне важно правильно диагностировать угрозы и принять решение об ответных мерах.

«Конечно, это не означает, что мы собираемся затеять войну в киберпространстве. Это означает, что мы должны адекватно оценить угрозу (учёные, журналисты, военные) и адекватно себя самоорганизовать», — заключил он.

Ранее в Минюсте России предложили принять глобальную международную конвенцию для расследования киберпреступлений.

15 июня The New York Times со ссылкой на источник передавала, что стратегия кибератак США на электросистемы России приобрела наступательный характер.

Впоследствии Трамп опроверг данную информацию, назвав публикацию попыткой придумать сенсацию, а авторов статьи — «врагами народа».

Позднее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия должна реагировать на подобную информацию.