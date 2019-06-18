Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

«В New York Times история об участившихся атаках США на российскую энергосистему — лживые новости, падшая New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, я не сомневаюсь, являются фальшивыми», — написал он в своём Twitter.

Трамп призвал издание ответить за свои публикации.

15 июня The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что стратегия кибератак США на электросети России приобрела наступательный характер.

Впоследствии Трамп опроверг данную информацию, назвав публикацию попыткой придумать сенсацию, а авторов статьи «врагами народа».

В NYT, в свою очередь, заявили, что до публикации описали содержание статьи правительству США.

В газете подчеркнули, что советники по вопросам национальной безопасности Трампа не высказали каких-либо опасений относительно статьи.