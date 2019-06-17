NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
Accusing the press of treason is dangerous.— NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.
We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdcpic.twitter.com/4CIfcqKoEl
«Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечается ниже, советники по вопросам национальной безопасности президента Трампа заявили, что у них не было каких-либо опасений (относительно статьи. — RT)», — указано в заявлении в Twitter издания.
Ранее Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России.
Президент сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.
15 июня издание, ссылаясь на источники, передавало, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.