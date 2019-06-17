NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене

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Американская газета The New York Times прокомментировала обвинения в свой адрес со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в государственной измене.

«Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечается ниже, советники по вопросам национальной безопасности президента Трампа заявили, что у них не было каких-либо опасений (относительно статьи. — RT)», — указано в заявлении в Twitter издания.

Ранее Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России.

Президент сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.

15 июня издание, ссылаясь на источники, передавало, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

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