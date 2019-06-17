NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене

Американская газета The New York Times прокомментировала обвинения в свой адрес со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в государственной измене.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdcpic.twitter.com/4CIfcqKoEl — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.

«Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечается ниже, советники по вопросам национальной безопасности президента Трампа заявили, что у них не было каких-либо опасений (относительно статьи. — RT)», — указано в заявлении в Twitter издания.

Ранее Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России.

Президент сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.

15 июня издание, ссылаясь на источники, передавало, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.