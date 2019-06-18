Новак рассказал о защите энергообъектов России

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о защите объектов энергетики страны от различных вмешательств после появления статьи The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.

«Вне зависимости от того, что там произошло, у нас вопросы безопасности на одном из первых планов. И мы... ведём работу вместе с нашими компаниями по защите наших энергетических объектов, электросетевого хозяйства от различных вмешательств. Работа ведётся в плановом режиме», — цитирует его РИА Новости.

15 июня The New York Times, ссылаясь на источники, передавало, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Позднее президент США Дональд Трамп опроверг данные сообщения издания и сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил 18 июня, что российские спецслужбы отмечают периодические атаки на различные системы, прежде всего, информационные системы органов государственной власти.