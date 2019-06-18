Нарышкин рассказал об атаках на информационные системы органов госвласти России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в разговоре с Интерфаксом прокомментировал публикации американских СМИ о попытках кибератак США на объекты в России.

«Да. Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти», — сказал Нарышкин.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

15 июня The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что стратегия кибератак США на электросети России приобрела наступательный характер.

Впоследствии Трамп опроверг данную информацию, назвав публикацию попыткой придумать сенсацию, а авторов статьи — «врагами народа».