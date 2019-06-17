Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.

«Насколько я знаю, подобная информация была категорическим образом опровергнута президентом Дональдом Трампом», — сказал Песков.

При этом он добавил, что «если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности... всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России».

«Наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа. С сожалением можно это констатировать», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что именно российская сторона неоднократно пыталась инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности.

«К сожалению, американские партнёры на эти наши предложения никогда не откликались», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России. Президент сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.

15 июня издание, ссылаясь на источники, передавало, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.