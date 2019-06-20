Путин прокомментировал статью NYT о кибератаках США на Россию

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал статью The New York Times о возможных кибератаках США на российскую энергетическую систему.

«Я об этой статье слышал в NYT и видел реакцию президента о том, что они предатели. Я не понимаю, как мы должны это трактовать. Это значит, что они либо выдали реальную, существующую информацию, либо всё-таки осуществили какой-то вброс. Но в любом случае мы должны на это как-то реагировать», — сказал Путин.

Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала американским партнёрам обсудить возможность выработки правил по киберпространству, но со стороны США внятных ответов пока нет.

15 июня The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что стратегия кибератак США на электросети России приобрела наступательный характер.

Впоследствии Трамп опроверг данную информацию, назвав публикацию попыткой придумать сенсацию, а авторов статьи — «врагами народа».