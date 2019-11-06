«Восстановление баланса интересов»: «Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Первым вопросом перед заключением новой сделки по транзиту газа между Москвой и Киевом должно стать урегулирование текущих судебных споров, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В этой связи в российской компании также призвали украинскую сторону отказаться от антимонопольного штрафа в размере $7 млрд, который назначен за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. Накануне украинский «Нафтогаз» заявил о формировании ещё одного иска против «Газпрома» на сумму $12 млрд. В Минэнерго России эти требования назвали абсурдными.

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, этот вопрос является первым в списке важных задач, которые необходимо решить до заключения транзитного контракта.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Этот и другие вопросы в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг граф фон Вальдерзее. Подробности этой беседы опубликовала пресс-служба «Газпрома».

В компании также напомнили о необходимости отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа «за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране». Речь идёт о взыскании, размер которого составляет почти $7 млрд.

Претензии на $22 млрд

Напомним, что накануне «Нафтогаз» оценил суммарный объём финансовых претензий к «Газпрому» в $22 млрд. Соответствующую сумму у себя в Facebook привёл глава украинской компании Андрей Коболев.

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд по стокгольмскому решению и отказаться от иска ещё на $12 млрд. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — RT) предлагается отказаться от штрафа около $7 млрд. Итого — $22 млрд — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — написал он.

Коболев говорит об арбитражном решении от 2018 года. Напомним, тогда Стокгольмский суд присудил украинской стороне $4,7 млрд по иску за недопоставку газа для транзита. Однако суд признал долг «Нафтогаза» в $2 млрд и обязал российскую сторону выплатить лишь $2,56 млрд. «Газпром» продолжает оспаривать это решение.

Кроме того, Коболев упомянул штраф в размере $7 млрд. На эту сумму Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российскую компанию в 2015 году. Однако в «Газпроме» возразили, отметив, что не ведут предпринимательской деятельности на Украине, передавая газ на западной границе непосредственно «Нафтогазу».

В дополнение к этому он указал в сумме общих претензий новый иск на сумму около $12 млрд, о котором стало известно 2 ноября.

«Абсурдный иск»

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года, и новое соглашение до сих пор не заключено. Стороны продолжают обсуждать параметры возможного договора в ходе трёхсторонних встреч, в которых кроме Москвы и Киева также представлен Европейский союз.

AFP

© Joe Klamar

Через несколько дней после очередной такой беседы, состоявшейся 28 октября, «Нафтогаз» заявил, что направил в Стокгольмский арбитраж заявление об исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд. Киев потребовал пересмотра транзитного тарифа, компенсации в размере $11,8 млрд за отказ российской госкорпорации сделать это в марте 2018 года и ещё $448 млн за другие нарушения.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак 6 ноября назвал эти требования абсурдными.

«Второй абсурдный иск, который Украина подала, — на сумму $12 миллиардов... он ещё даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны», — цитирует РИА Новости Новака.

Отметим, что российская сторона на разных уровнях указывала на необходимость отказаться от взаимных претензий для продвижения в вопросе транзита газа из РФ через Украину. В частности, в конце октября об этом высказался президент России Владимир Путин. Отдельно он упомянул антимонопольный иск к «Газпрому» на $7 млрд.

«Когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке... Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании», — сказал Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он призвал «от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».