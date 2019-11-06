Новак назвал абсурдными требования «Нафтогаза» по иску на $12 млрд

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что требования «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в иске на $12 млрд абсурдны.
Новак назвал абсурдными требования «Нафтогаза» по иску на $12 млрд
  • РИА Новости

«Второй абсурдный иск, который Украина подала, — на сумму $12 миллиардов... он ещё даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен, — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны», — цитирует РИА Новости Новака.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом антимонопольный штраф.

2 ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.

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