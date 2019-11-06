«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Как сообщает РИА Новости, данный вопрос глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — отметили в компании.

Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал иск украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» на $12 млрд. Он отметил, что «нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар в беседе с ФАН оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину.