Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа

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Украина на переговорах с Россией по транзиту газа будет требовать заключения долгосрочного договора. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
  • РИА Новости

«Мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему», — цитирует главу правительства УНИАН.

По его словам, пока нельзя точно сказать, когда договор будет подписан, однако Киев делает всё, чтобы это произошло в максимально короткие сроки.

Гончарук также приветствовал принятие парламентом закона, который предусматривает отделение газотранспортной системы страны от «Нафтогаза».

Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

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