Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
- РИА Новости
«Мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему», — цитирует главу правительства УНИАН.
По его словам, пока нельзя точно сказать, когда договор будет подписан, однако Киев делает всё, чтобы это произошло в максимально короткие сроки.
Гончарук также приветствовал принятие парламентом закона, который предусматривает отделение газотранспортной системы страны от «Нафтогаза».
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.