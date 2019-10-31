Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Верховная рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании «Нафтогаз».

Выступая с докладом по законопроекту, парламентарий Андрей Герус отметил, что целью закона является выполнение обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы, информирует УНИАН.

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что речь идёт об «историческом моменте по части защиты украинских интересов».

«Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины», — сказал он.

28 октября по итогам консультаций России, ЕС и Украины по газу российский министр энергетики Александр Новак отметил, что Москва готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа.

По его словам, если украинская сторона будет готова работать по европейскому законодательству, Россия также готова по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа.

В Еврокомиссии призывали Россию и Украину к скорейшему заключению соответствующего контракта.