Эксперт оценил перспективу заключения долгосрочного контракта по газу с Украиной

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

По его мнению, Минэнерго Украины стремится получить долгосрочный контакт на транзит российского газа, чтобы решить вопрос с газоснабжением в стране.

«Наличие транзита гарантирует сохранение схемы реверсных поставок. Сейчас Украина закупает газ по реверсу, но фактически они отбирают газ из транзитной трубы, а с европейцами проводят взаимозачёт. А если не будет транзита, то не будет реверсных поставок. Украине придётся искать где-то газ в Европе. Однако в разгар отопительного сезона сделать это будет очень тяжело. Поэтому Украина становится на грани энергетического кризиса», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что в Минэнерго Украины надеются сохранить транзит в тех же объёмах, но в связи с открытием других потоков долгосрочного контракта на большие объёмы ждать не стоит.

В беседе с НСН Игорь Юшков также заявил, сама позиция Украины разношёрстная.

«Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу. Это основная его цель. Он выдумывает всё новые условия, хоть какие замечательные предложения ни делай, он всё равно откажется. А вот Минэнерго Украины как раз хочет сохранить транзит», — рассказал он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обсудить предложение «Газпрома» по продлению транзитного контракта в трёхстороннем формате с участием представителей России и Еврокомиссии.