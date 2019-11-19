Эксперт оценил перспективу заключения долгосрочного контракта по газу с Украиной

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.
Эксперт оценил перспективу заключения долгосрочного контракта по газу с Украиной
  • Reuters

По его мнению, Минэнерго Украины стремится получить долгосрочный контакт на транзит российского газа, чтобы решить вопрос с газоснабжением в стране.

«Наличие транзита гарантирует сохранение схемы реверсных поставок. Сейчас Украина закупает газ по реверсу, но фактически они отбирают газ из транзитной трубы, а с европейцами проводят взаимозачёт. А если не будет транзита, то не будет реверсных поставок. Украине придётся искать где-то газ в Европе. Однако в разгар отопительного сезона сделать это будет очень тяжело. Поэтому Украина становится на грани энергетического кризиса», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что в Минэнерго Украины надеются сохранить транзит в тех же объёмах, но в связи с открытием других потоков долгосрочного контракта на большие объёмы ждать не стоит.

В беседе с НСН Игорь Юшков также заявил, сама позиция Украины разношёрстная.

«Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу. Это основная его цель. Он выдумывает всё новые условия, хоть какие замечательные предложения ни делай, он всё равно откажется. А вот Минэнерго Украины как раз хочет сохранить транзит», — рассказал он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обсудить предложение «Газпрома» по продлению транзитного контракта в трёхстороннем формате с участием представителей России и Еврокомиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить