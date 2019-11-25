Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что если Киеву удастся заключить новый договор с «Газпромом» на транзит российского газа, то с января 2020 года цены на газ для украинцев могут достичь своего исторического минимума.

«Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года», — приводит «Громадьске» его слова на презентации приоритетов работы Минэнерго на 2019—2020 годы.

По его словам, Киев делает для этого «всё возможное».

В частности, он напомнил о создании на Украине собственного оператора ГТС для возможности транзита газа «по европейским правилам».

При этом Оржель заявил, что украинское правительство не планирует регулировать цены на газ для населения с 1 января 2020 года.

Ранее на Украине заявили, что отделение «Нафтогаза» от ГТС ожидается до 26 декабря текущего года.

Оржель также назвал абсолютным приоритетом для Украины подписание контракта с «Газпромом» до конца 2019 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил перспективы заключения долгосрочного договора на транзит газа с Украиной.