Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что если Киеву удастся заключить новый договор с «Газпромом» на транзит российского газа, то с января 2020 года цены на газ для украинцев могут достичь своего исторического минимума.
Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения
  • РИА Новости

«Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года», — приводит «Громадьске» его слова на презентации приоритетов работы Минэнерго на 2019—2020 годы.

По его словам, Киев делает для этого «всё возможное».

В частности, он напомнил о создании на Украине собственного оператора ГТС для возможности транзита газа «по европейским правилам».

При этом Оржель заявил, что украинское правительство не планирует регулировать цены на газ для населения с 1 января 2020 года.

Ранее на Украине заявили, что отделение «Нафтогаза» от ГТС ожидается до 26 декабря текущего года.

Оржель также назвал абсолютным приоритетом для Украины подписание контракта с «Газпромом» до конца 2019 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил перспективы заключения долгосрочного договора на транзит газа с Украиной.

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