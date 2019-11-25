Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения
- РИА Новости
«Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года», — приводит «Громадьске» его слова на презентации приоритетов работы Минэнерго на 2019—2020 годы.
По его словам, Киев делает для этого «всё возможное».
В частности, он напомнил о создании на Украине собственного оператора ГТС для возможности транзита газа «по европейским правилам».
При этом Оржель заявил, что украинское правительство не планирует регулировать цены на газ для населения с 1 января 2020 года.
Ранее на Украине заявили, что отделение «Нафтогаза» от ГТС ожидается до 26 декабря текущего года.
Оржель также назвал абсолютным приоритетом для Украины подписание контракта с «Газпромом» до конца 2019 года.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил перспективы заключения долгосрочного договора на транзит газа с Украиной.