В Киеве назвали дату завершения отделения «Нафтогаза» от ГТС
- РИА Новости
Об этом, как передаёт «Громадське», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
По его словам, 22 ноября ведомство получило «предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора».
«Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершится процесс анбандлинга», — заявил Оржель.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.