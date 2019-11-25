В Киеве назвали дату завершения отделения «Нафтогаза» от ГТС

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Окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от газотранспортной системы Украины (анбандлинг) ожидается до 26 декабря текущего года.
В Киеве назвали дату завершения отделения «Нафтогаза» от ГТС
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт «Громадське», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, 22 ноября ведомство получило «предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора».

«Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершится процесс анбандлинга», — заявил Оржель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.

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