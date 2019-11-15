Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.
Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС
  • РИА Новости

Об этом сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

Она заявила, что «закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством».

Ковалив добавила, что «Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

В конце октября Верховная рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от компании «Нафтогаз».

28 октября глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам консультаций России, ЕС и Украины по газу сообщил о готовности Москвы в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа. 

По его словам, если Киев будет готов работать по европейскому законодательству, Россия также готова по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа. 

В Еврокомиссии призывали Россию и Украину к скорейшему заключению соответствующего контракта. 

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