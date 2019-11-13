«Нет смысла терять время»: Коломойский призвал Украину отвернуться от Запада и восстановить отношения с Россией

Украина должна восстановить связи с Россией ради собственного экономического выживания, заявил олигарх Игорь Коломойский. По его словам, украинцы устали от войны в Донбассе, которая ведётся в угоду Соединённым Штатам Америки, желающим ослабить Москву. Бизнесмен считает, что Запад не оправдал надежд Киева. Вместе с тем он отверг публикации в СМИ о том, что оказывает влияние на действующего президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экспертов, Коломойский рассчитывает получить дивиденды от возобновления двусторонних отношений между Россией и Украиной.

Политическое руководство Украины должно восстановить отношения с Россией, отказавшись от курса на интеграцию с Западом. С таким мнением в интервью The New York Times выступил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, в Киеве должны понять, что страну никогда не примут в ЕС и НАТО, поэтому «нет смысла терять время на пустые разговоры», тогда как Россия с радостью включит Украину в «новый Варшавский договор» (военный союз социалистических государств во главе с СССР в 1955—1991 годах. — RT).

«Они (Россия) в любом случае сильнее (Украины. — RT). Нам надо улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», — сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что тёплых чувств по отношению к России у него нет, однако Запад подвёл Киев, не предоставив достаточной финансовой помощи, не открыв рынки. При этом Соединённые Штаты, по его словам, просто используют страну в войне «до последнего украинца» для ослабления своего геополитического конкурента — РФ.

«Восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания Украины... Вот пройдёт пять—десять лет, и о крови забудут. Я объективно описываю то, что вижу и куда всё движется», — констатировал бизнесмен.

По его мнению, Москва якобы с радостью согласится взять на себя те функции, что сейчас выполняет Международный валютный фонд по отношению к Киеву, и предоставит Украине заём в $100 млрд. Деньги являются самым быстрым путём к разрешению проблем и восстановлению сотрудничества, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и Игорь Коломойский

© Пресс-служба президента Украины

Коломойский также затронул тему расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По его словам, если бы он был президентом Украины, то дал бы ход расследованию, на которое обращал внимание глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с тем украинский бизнесмен подчеркнул, что не боится ответной реакции Демократической партии, если её представитель станет президентом США после выборов 2020 года.

«Если они начнут вести себя нагло по отношению к нам, мы перейдём на сторону России. Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет делать в штаны и закупаться памперсами», — сказал олигарх.

В заключение Коломойский отверг предположения СМИ о том, что имеет влияние на офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Если я смотрю на себя через ту же призму, что и весь остальной мир, то вижу чудовище, манипулятора, хозяина Зеленского и того, кто строит апокалиптические планы. Я могу сделать это реальностью», — указал он.

В мае в интервью Financial Times украинский олигарх высказывал аналогичную точку зрения, говоря о том, что США и Евросоюз не заинтересованы в развитии Украины, а всего лишь используют её как инструмент для нанесения «ущерба России».

Напомним, что Следственный комитет России ещё в 2014 году обвинил Игоря Коломойского в организации ряда преступлений — убийств, применении запрещённых средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, похищении людей. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Имя бизнесмена также неоднократно упоминалось среди тех, кто спонсировал националистов из «Правого сектора»* и различные добровольческие батальоны, участвующие в донбасском конфликте.

Кроме того, его холдинг «1+1 Медиа» в 2014 году запустил в работу собственный телеканал Ukraine Today, который должен был «стать голосом Украины на международное сообщество». Однако уже спустя два года этот проект прекратил эфирное вещание.

«Расчёт на получение дивидендов»

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров заявил, что не удивлён негативными высказываниями Игоря Коломойского в адрес Запада.

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«Коломойский как будто бы протягивает руку в сторону России. Расчёт на то, чтобы иметь больше дивидендов, чем другие украинские бизнесмены, потому что в настоящий момент из них он самый близкий к действующей власти на Украине. Огромное количество его людей встроены в существующую структуру. Поэтому он рассчитывает, что, если уж отношения восстановятся, он заработает на своих возможностях и связях. Это очень хитрая, но традиционная для украинских олигархов политика», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Юрий Светов скептически отнёсся к высказываниям украинского олигарха, поскольку пока говорить о фактических признаках восстановления отношений между Россией и Украиной не приходится.

«За этим может стоять трезвость бизнесмена, понимающего, что мы соседи и восстанавливать отношения нужно, в том числе чтобы решить собственные бизнес-вопросы. О том, что надо восстанавливать связи с Россией, мы за последнюю неделю слышим то от министра, то от вице-премьера. Но за словами «надо восстанавливать связи» сразу следуют какие-то условия. Посмотрим на дальнейшее развитие ситуации», — пояснил эксперт в беседе с RT.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).