Кремль оценил идею Назарбаева о встрече в Казахстане Путина и Зеленского

Казахстан может стать площадкой для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая необходима для урегулирования отношений между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. По его словам, украинский лидер уже «дал согласие на тет-а-тет» с российским коллегой. В Кремле поблагодарили партнёров из Казахстана за усилия по налаживанию российско-украинских отношений, но подчеркнули, что подобные встречи должны быть тщательно подготовлены. На данный момент Путин и Зеленский вели переговоры исключительно по телефону, что не помешало им договориться об обмене удерживаемыми лицами, который состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». Как считают эксперты, встреча президентов до саммита нормандской четвёрки была бы полезна и позволила бы снять целый ряд вопросов.

В Кремле благодарят первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за его усилия по налаживанию российско-украинских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу бывшего лидера постсоветской республики организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Президент Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что «встреча ради встречи» приносит мало пользы, поэтому она должна быть хорошо подготовлена.

«В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — добавил представитель Кремля.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой по проведению в республике личной встречи Путина и Зеленского. Об этом сообщает казахстанское агентство Tengrinews.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — сказал Назарбаев в ходе пятого дискуссионного форума «Астана Клуб».

По его мнению, для урегулирования взаимоотношений между Россией и Украиной необходима личная встреча президентов этих стран. Назарбаев подчеркнул, что Зеленский и Путин могут проявить волю в разрешении накопленных вопросов, в том числе касающихся ситуации в Донбассе.

«Вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины: после завершения конфликта и вывода всех вооружённых формирований или сейчас это сделать. Лично в этом плане заинтересованно работаю и всем предлагаю не раздвигать решение вопроса России и Украины, а, наоборот, делать так, чтобы их сблизить. На первом шаге решить вопросы восточного Донбасса и Луганска. Процесс уже идёт, освобождаются люди, которые были в плену», — заметил Назарбаев, добавив, что российский лидер заинтересован в наступлении мира на юго-востоке Украины.

Добавим, что по поводу отношений Москвы и Киева накануне также высказался вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, в долгосрочной перспективе он выступает за нормализацию отношений с Россией, однако «война» будет длиться до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины. При этом слово «война» политик призвал понимать как «политико-экономический путь».

Вид на город Нурсултан

РИА Новости

© Николай Лазаренко

Напомним, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ещё не было личных встреч, однако главы государств провели ряд телефонных разговоров, в ходе одного из которых были достигнуты договорённости об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35», который состоялся 7 сентября.

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Уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что первая личная встреча российского и украинского лидеров может произойти на саммите «нормандской четвёрки».

При этом остаётся пока неясным, когда лидеры четырёх стран соберутся в следующий раз. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин заинтересован и готов к продолжению работы в «нормандском формате», однако говорить о том, что саммит состоится до конца 2019 года преждевременно.

«Пока по-прежнему очень много вопросов остаётся на повестке дня», — пояснял Песков 5 ноября.

Между тем накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что по дипломатическим каналам ведётся обсуждение приблизительных дат проведения саммита.

«Мы надеемся, что нам удастся провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше», — добавил дипломат в эфире телеканала ICTV.

«Встреча учителя и ученика»

Как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, вопрос о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского следует оценивать и рассматривать исключительно в контексте реализации шагов по урегулированию в Донбассе.

«Пока Зеленский не продемонстрировал качеств настоящего лидера страны. Он продолжает бессмысленную, глупую и губительную для Украины политику и не видно, что страна идёт по суверенному курсу. Если лидеры поговорят в нормандском формате после выполнения Украиной взятых на себя обязательств, этого будет достаточно. Если же Киев обязательства не выполнит, то нет и смысла в личной встрече и разговоре», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло полагает, что встреча лидеров России и Украины была бы очень полезной. При этом эксперт уверен, что переговоры лучше было бы провести до саммита в нормандском формате.

«С одной стороны — российский президент, крупный и авторитетный политик, один из мировых лидеров. А с другой — Зеленский, вчерашний квнщик, хоть и является главой государства, но делает только первые шаги и не всегда успешно. Если бы встреча произошла напрямую, то это была бы встреча учителя и ученика. Если же она пройдёт при посредничестве Назарбаева, это снимет некоторые вопросы протокольно-этического характера. Такая встреча вполне может состояться, это реальный рабочий формат», — пояснил Манойло в беседе с RT.