Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил о готовности президента страны Владимира Путина к участию в нормандском саммите в условиях срочной необходимости.
Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту
  • РИА Новости

Он отметил, что президент неоднократно заявлял о своей заинтересованности в продолжении саммитов в нормандском формате и готовности к любым встречам.

«Он ждёт результатов подготовки и ждёт, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.

В октябре в Кремле опровергли сообщения о том, что саммит пройдёт 15 ноября и будет включать в себя встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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