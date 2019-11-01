МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе брифинга, который транслировала пресс-служба правительства Украины. 

«Сейчас зависит от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договорённости, которые были достигнуты», — заявил Пристайко.

По его словам, «договорённостей было фактически две» — признание формулы Штайнмайера и разведение сил на трёх участках в Донбассе.

«Как вы поняли, сегодня мы подходим к разведению на последнем, третьем участке. То есть, в принципе, мы создаём все необходимые условия», — сказал он. 

Пристайко добавил, что Киев, Париж и Берлин готовы к проведению встречи в нормандском формате. 

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что саммит в нормандском формате пройдёт 15 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить