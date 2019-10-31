В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, о возможности проведения саммита 15 ноября сообщили украинские Telegram-каналы. Также они заявляли, что якобы сначала пройдёт встреча лидеров четырёх стран нормандского формата, после чего состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина.

«Это не так, даты пока нет», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу в ноябре.