В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, о возможности проведения саммита 15 ноября сообщили украинские Telegram-каналы. Также они заявляли, что якобы сначала пройдёт встреча лидеров четырёх стран нормандского формата, после чего состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина. 

«Это не так, даты пока нет», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу в ноябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить