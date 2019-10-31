В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, о возможности проведения саммита 15 ноября сообщили украинские Telegram-каналы. Также они заявляли, что якобы сначала пройдёт встреча лидеров четырёх стран нормандского формата, после чего состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина.
«Это не так, даты пока нет», — сказал Песков.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу в ноябре.