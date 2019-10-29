МИД Украины рассчитывает на встречу «нормандской четвёрки» в ноябре

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров нормандского формата пройдёт в ноябре. Об этом он сказал журналистам на полях инвестиционного форума в Мариуполе.

«Я думаю, что Украина дожмёт до проведения в том формате, в котором мы хотим. Надеюсь, что это произойдёт в следующем месяце», — цитирует главу МИД УНН.

По его словам, Киев со своей стороны делает всё, чтобы саммит состоялся.

Говоря об основных технических проблемах, по которым переговоров пока так и не было, Пристайко отметил два момента — формулу Штайнмайера и разведение сил в Донбассе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что рассчитывает на встречу «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

В Кремле подчеркнули, что не видят каких-либо изменений по данному вопросу в Киеве.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с украинской стороны не выполняются договорённости о разведении в Золотом и Петровском, также там существует противоречивое отношение к формуле Штайнмайера.