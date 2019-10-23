Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
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По его словам, Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четвёрки».
«Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Он также назвал своим приоритетом достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития.
Зеленский находится в Японии с визитом, он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита.