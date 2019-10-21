Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Как заявили в пресс-службе Кремля, в ходе «обмена мнениями о ситуации на Украине» была подчёркнута «безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса».

«От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе», — говорится в сообщении.

Прежде всего, указали в Кремле, это касается разведения сил и средств в Донбассе, а также имплементации в законодательство Украины формулы Штайнмайера.

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четвёрки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки», — отмечается в сообщении.

Как указывается, это позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.

«Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», — заключили в Кремле.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что после подписания формулы Штайнмайера звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

19 октября состоялся телефонный разговор Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе беседы стороны обсудили урегулирование ситуации на Украине, в том числе ситуацию с отводом сил в Донбассе.