В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
- Reuters
«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четвёрки», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он отметил, что не выполняются договорённости о разведении сил в районах населённых пунктов Золотого и Петровского. По его словам, также в Киеве существует противоречивое отношение к формуле Штайнмайера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время. По его словам, Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четвёрки».
Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.
Канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.