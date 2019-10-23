В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четвёрки», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что не выполняются договорённости о разведении сил в районах населённых пунктов Золотого и Петровского. По его словам, также в Киеве существует противоречивое отношение к формуле Штайнмайера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время. По его словам, Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четвёрки».

Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.