ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу

Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении.

Заявление было выпущено по итогам заседания совета министров Франции и Германии, в котором приняли участие французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы приветствуем недавние позитивные сдвиги в реализации Минских соглашений и с заинтересованностью ждём проведения встречи в нормандском формате в Париже для достижения прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев имплементирует формулу Штайнмайера по Донбассу в случае достижения договорённостей на встрече лидеров государств — участников переговоров в нормандском формате.