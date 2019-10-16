ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу
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- РИА Новости
Заявление было выпущено по итогам заседания совета министров Франции и Германии, в котором приняли участие французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы приветствуем недавние позитивные сдвиги в реализации Минских соглашений и с заинтересованностью ждём проведения встречи в нормандском формате в Париже для достижения прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев имплементирует формулу Штайнмайера по Донбассу в случае достижения договорённостей на встрече лидеров государств — участников переговоров в нормандском формате.