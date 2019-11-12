Пристайко рассказал о согласовании даты встречи в нормандском формате

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны-участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты для проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Есть примерные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться и найти время в графиках своих лидеров, но эти даты, конкретные числа есть», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Ранее в Кремле назвали возможным проведение саммита в нормандском формате до конца года.

7 ноября глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что все стороны активно работают для создания условий по организации встречи «нормандской четвёрки».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичным позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате только ради самой встречи, без выполнения со стороны Украины взятых базовых обязательств.