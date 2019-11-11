Ушаков оценил возможность проведения нормандского саммита в 2019 году

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года.

«Я думаю, что такая возможность, конечно, есть», — приводит РИА Новости ответ Ушакова на вопрос о возможности проведения такого саммита в этом году.

Он добавил, что «формула Штайнмайера подписана» и проводится отвод сил и средств в некоторых районах Донбасса.

«Посмотрим, как это всё пройдёт в последнем районе. Там, по-моему, 12-го числа разведение должно закончиться. То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита», — заявил Ушаков.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео отметил, что в настоящее время предпринимаются активные усилия для организации нормандского саммита.

В свою очередь, в Кремле сообщили о готовности российского лидера Владимира Путина к участию в нормандском саммите при срочной необходимости.