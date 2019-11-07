Маас рассказал об активных усилиях по организации нормандского формата

Глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео отметил, что в настоящее время предпринимаются активные усилия для организации нормандского саммита.

«Мы активно работаем с Францией, чтобы ускорить минский процесс... Контактная группа в Минске также усердно работает», — заявил германский министр.

Он также отметил прогресс, который наблюдается в урегулировании ситуации в Донбассе на фоне действующего режима прекращения огня и начала разведения сил в Золотом.

«Мы с Майком (Помпео. — RT) полагаем, что после выполнения договорённости о режиме тишины... могут быть созданы условия для организации встречи в нормандском формате», — подчеркнул Маас.

Ранее в Кремле сообщили о готовности российского лидера Владимира Путина к участию в нормандском саммите при срочной необходимости.