Антивоенные настроения: как ожидания украинцев от урегулирования в Донбассе могут сказаться на рейтинге Зеленского

Более 70% украинцев считают, что стране больше всего не хватает мира. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. При этом такие настроения существенно выросли за месяцы президентства Владимира Зеленского, который выиграл выборы, обещая покончить с войной в Донбассе. Между тем эксперты отмечают, что украинские власти под давлением националистов саботируют реализацию Минских соглашений и затягивают согласованный ещё в начале октября отвод войск. Такая политика противоречит запросам большей части общества и может привести к снижению рейтинга украинского лидера, считают аналитики.

Подавляющее большинство жителей Украины считают, что больше всего стране не хватает мира. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического агентства «Рейтинг», опубликованного 24 октября.

Так, 71% опрошенных заявили, что стране больше всего не хватает мира. 43% при этом не достаёт порядка, а 40% — стабильности. Респонденты могли выбрать три вещи, которых, по их мнению, не хватает стране. «Мир», «порядок» и «стабильность» оказались самыми популярными вариантами ответа.

Как отмечает «Рейтинг», «запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего — в отношении мира и порядка». В мае о нехватке мира высказались 64% респондентов, о порядке говорили 34%, а о стабильности — 36%.

Отмечается также, что ответы о мире, стабильности и порядке лидируют в рейтинге запросов украинцев с мая 2018 года. Однако лишь сейчас доля тех, кому не хватает мира, превысила отметку в 70%.

Мирный приоритет



Как отмечают эксперты, результаты опроса свидетельствуют о том, что за время пребывания у власти президента Владимира Зеленского запрос украинцев на мир вырос.

При этом, по мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, жители страны так и не увидели со стороны нового руководства шагов по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.

«Люди, когда голосовали за Зеленского, надеялись, что их проблемы, а проблема мира была приоритетной, будут решаться. Но сейчас с момента инаугурации прошло уже четыре месяца, а вопрос мира всё не решается. Порядка в стране как не было, так и нет. Более того, появились дополнительные проблемы, связанные с некомпетентностью руководства и слабостью власти, которая отступает под давлением агрессивного радикального меньшинства. И люди отдают себе отчёт в том, что эту проблему нужно срочно решать», — сказал он в беседе с RT.

Сам Зеленский пришёл к власти, обещая достичь мира на востоке страны. В своей инаугурационной речи он повторил это обещание, назвав своей первейшей задачей «прекращение огня на Донбассе». Тогда Зеленский утверждал, что открыт к диалогу и готов «на всё», в том числе — «потерять свою должность», «чтобы только наступил мир».

Однако украинские военные продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. 22 октября Следственный комитет России заявил о возбуждении ряда уголовных дел против украинских военных по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса.

В опубликованном в сентябре докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УПКПЧ) о ситуации с правами человека на Украине отмечалось, что с мая по август 2019 года в зоне конфликта зафиксировано восемь погибших и 60 раненых среди гражданского населения, что на 51,1% больше, чем в предыдущем отчётном периоде (с февраля по май 2019 года), который пришёлся на последние месяцы президентства Петра Порошенко.

Владимир Зеленский на позициях ВСУ в Донбассе

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Приоритетом для граждан Украины был, есть и остаётся мир, как это и было во время предвыборной кампании. Зеленский и победил с таким огромным преимуществом благодаря обещаниям мира. За него проголосовало 73% избирателей. Сейчас мы видим, что более 70% людей выступают за то же самое. Тот факт, что новая власть пока не сделала ничего для выполнения своего обещания, рано или поздно приведёт к снижению рейтинга Зеленского», — заявил в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

Противоречивые сигналы

2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласовала формулу Штайнмайера, которая прописывает механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно украинский лидер пообещал начать разведение сил в населённых пунктах Петровское и Золотое.

Также по теме Развод по-киевски: на Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Он...

В ответ на это националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко начали массовые протесты под лозунгом «Нет капитуляции!», а бойцы неонацистского вооружённого формирования «Азов» заняли село Золотое, откуда должны были уйти украинские военные.

В итоге развести войска так и не удалось. Формула Штайнмайера обсуждается в Раде, ясных перспектив принятия закона об особом статусе Донбасса украинские власти до сих пор не обозначили. Более того, представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма увязал выполнение Минских соглашений с «роспуском» ДНР и ЛНР, чего он не требовал даже при Порошенко.

23 октября Зеленский заявил, что надеется на скорую встречу в нормандском формате, поскольку «все преграды устранены». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений, которые бы способствовали подготовке такой встречи. Он напомнил, что Киев так и не осуществил согласованный ранее отвод войск.

Окрестности села Петровское

Reuters

© Alexander Ermochenko

Ранее с призывом развести войска к сторонам конфликта обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В свою очередь, Владимир Путин ещё 11 октября указывал, что Киев должен проявить политическую волю в этом вопросе.

Причины промедления

Источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что Зеленский намерен добиться прекращения военных действий на Донбассе, но украинская общественность якобы к этому не готова.

«Он уже понял, что это очень щекотливый вопрос. Поэтому процесс идёт так медленно. Мнение общественности нужно подготовить перед отводом войск», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что Зеленскому трудно противостоять давлению националистов.

Также по теме «Циничные технологии»: как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал невыполнимым указ Владимира Зеленского о повышении качества автодорог в стране....

«Украинцы всё больше понимают, что война на востоке страны бессмысленна, что нужно проводить переговоры ради мира. И президент готов пойти на компромисс. Но есть и проблема: за последние годы на Украине сформировалось сильное движение националистов, которые считают, что Донбасс нужно захватить силой. Они против любых переговоров и готовы выходить на акции протеста, поэтому Зеленский выжидает», — заявил он.

Источник RT в партии «Голос» также указывает на желание Зеленского достигнуть мира.

«Вопрос только в одном — хватит ли у Зеленского смелости пойти против части электората. Его рейтинг уже начал падать», — заявил собеседник.

При этом Погребинский считает, что украинские власти, на самом деле, «не против» действий националистов.

«Та часть окружения Зеленского, которая занимается вопросами мира, убедила его в том, что нет шансов реализовать в полной мере букву и дух Минских соглашений. И чтобы избежать обвинений в их невыполнении, надо представить дело так, будто команда Зеленского хочет мира, но у неё не получается, из-за серьёзного сопротивления внутри страны, — отметил политолог.

Таким образом Киев хочет продавить внесение изменений в текст Минских соглашений, полагает эксперт.

По его словам, запрос на мир в украинском обществе, который зафиксировал опрос, может помочь Зеленскому.

Украинские националисты протестуют против формулы Штайнмайера

© Gleb Garanich/Reuters

«Если он сошлётся на эти цифры и выступит против партии войны, которая есть даже внутри «Слуги народа», тогда это будет в его пользу. А если он и дальше будет маневрировать и уступать людям, которые идут против любых компромиссов, то это будет работать против него», — утверждает политолог.

Схожую точку зрения разделяет и Корнилов.

«Во время предвыборной кампании такие настроения были в его пользу. А в условиях, когда он не выполняет свои обещания, это будет оборачиваться против него. К сожалению, мы видим, что после известных событий в Киеве президент Зеленский больше прислушивается к мнению толпы, к мнению меньшинства, которое выступает против разведения сил», — заключил политолог.