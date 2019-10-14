«Инструмент давления на власть»: в столице Украины прошли шествия националистов

В Киеве несколько тысяч сторонников националистических движений провели протестные акции. В ходе выступлений радикалы высказались против согласия украинского руководства действовать в рамках формулы Штайнмайера, подразумевающей введение особого самоуправления в Донбассе. Участники прошли маршем по центру Киева, жгли фаеры и призывали запретить проведение выборов на территории самопровозглашённых республик, назвав эти меры капитуляцией. Эксперты считают, что активисты радикальных движений действуют в пользу сил, заинтересованных в продолжении войны в Донбассе.

Украинские националисты и представители ряда общественных и политических движений страны провели в центре Киева несколько мероприятий.

Так, 14 октября в стране отмечают День защитника Украины, перенесённый с 23 февраля по распоряжению экс-президента Петра Порошенко, а также годовщину формирования Украинской повстанческой армии*.

По данным украинского МВД, в акциях участвовали около 6 тыс. человек. СМИ приводят другие цифры и оценивают количество участников марша в 10—12 тыс. человек.

В ходе проведения акции полиция в Киеве сообщала, что массовые мероприятия в украинской столице проходили без нарушений.

«Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД Украины.

Одним из центральных мероприятий понедельника в Киеве стало шествие под лозунгом «Нет капитуляции», посвящённое согласию украинских властей действовать в соответствии с формулой Штайнмайера. Это мероприятие началось в 16:00 по местному времени.

Напомним, определением «формула Штайнмайера» пользуются для обозначения механизма проведения местных выборов в Донбассе и предоставления региону особого статуса. Автором этой концепции стала немецкая сторона, в частности Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее занимал должность главы МИД ФРГ, а позднее стал президентом Германии.

Схема подразумевает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Реализация механизма означает, что Донбасс получит особый статус на временной основе в день проведения там выборов. На постоянной основе этот режим будет действовать после публикации отчёта ОБСЕ, который подтвердит легитимность выборов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, организаторами шествия «Нет капитуляции» стали партии «Национальный корпус» и «Правый сектор»**. В акции также приняли участие ряд организаций, относящих себя к категории ветеранских.

Участники марша требовали запретить присвоение особого статуса Донбассу и не дать провести в регионе выборы, отказаться от отвода украинских войск от линии разграничения, а также запретить амнистию для представителей самопровозглашённых республик. Кроме того, митингующие требовали от властей Украины покинуть минский формат переговоров.

Марш националистов в Киеве

По информации агентства УНИАН, участники несли с собой плакаты с такими лозунгами, как «Слава нации — нет капитуляции», «Нет особому статусу ОРДЛО», «Минск — измена Украине», «Нам нужна победа», и другими призывами. В ходе шествия участники также жгли фаеры.

Митингующие прошли по центральным улицам Киева к Майдану Независимости, где была установлена сцена. По итогам импровизированного вече участники акции направились к офису президента Украины.

Кроме того, в Киеве состоялся марш националистов, приуроченный к 77-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА). Мероприятие началось в 13:00 по местному времени. Собравшиеся под лозунгом «Защитим украинскую землю» прошли от памятника Тарасу Шевченко к офису президента. Участники этого мероприятия выступали против реализации формулы Штайнмайера и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

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Напомним, нынешнее украинское руководство намерено отменить мораторий на продажу земли в стране. Эти планы столкнулись с сопротивлением жителей Украины, которые провели несколько акций протеста. В свою очередь, Киев утверждает, что кабмином предусмотрены ограничения, которые не позволят иностранцам покупать украинскую землю.

В день выступлений националистов в Киеве президент Украины посетил Донецкую область. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединённых сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой», — говорится в сообщении.

Также украинский лидер вручил госнаграды военным и присвоил почётные наименования бригадам ВС Украины.

Комментируя новое выступление националистов, политолог и экономист Александр Дудчак выразил мнение, что подобными активистами пользуются различные силы на Украине. По его мнению, на улицы вышли, в частности, «те, кто финансируются Порошенко, и те, кто финансируются Аваковым».

«Конечно, они выступают за продолжение войны в Донбассе, потому что это один из инструментов давления на власть в Киеве. Могло бы быть и больше народу. Особых сюрпризов не было, лозунги были ожидаемые. Ждём реакции Зеленского», — заключил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отдаёт ключевую роль в активности националистов Порошенко. По мнению эксперта, проигравший последние выборы экс-лидер ищет возможность вернуться в политику.

«Получается слабо. Тем более лично он не был, понимал, что марш будет довольно вяленьким. Покричать, помахать флагами — это не проблема, тем более это повышает в определённой степени рейтинг Порошенко», — отметил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).