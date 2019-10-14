Националисты проводят марш в центре Киева

Украинские националисты в Киеве проводят марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии»*. Отмечается, что в акции участвуют несколько тысяч человек.

Как пишет ТСН, националисты провели митинг у памятника Тарасу Шевченко, затем они пошли по центральным улицам Киева.

ТАСС сообщает, что в первых рядах националисты несут плакат «Нет особому статусу Донбасса».

Также отмечается, что митингующие намерены завершить своё шествие у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передав обращение, в котором будет заявлено о несогласии с формулой Штайнмайера.

2 октября в Киеве на майдане Незалежности организовали митинг против согласования украинской стороной формулы Штайнмайера по урегулированию конфликта в Донбассе.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).