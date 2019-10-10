«Ему кажется, что он может быть лидером»: Зеленский обвинил Порошенко в попытке возглавить «майдан»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко с помощью «своих СМИ» пытается начать и возглавить «майдан» из-за предстоящего разведения сил в Донбассе. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. По его словам, Порошенко продолжает считать себя лидером. По мнению экспертов, позиция бывшего президента объясняется его стремлением избежать уголовного преследования.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко намерен возглавить новый «майдан» против разведения сил в Донбассе. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого «майдана», — сказал он. — Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть «майдан»... Он и своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями».

Зеленский пояснил, что Порошенко выступает против разведения сил, так как «это идёт в одном кейсе, обсуждаемом на улицах». Напомним, после того как стало известно о согласии Украины на разведение сил в Донбассе и на формулу Штайнмайера, в разных городах страны начались стихийные протесты националистов, назвавших это «капитуляцией». В них активное участие принимает и Порошенко.

По мнению Зеленского, волна неодобрения вызвана тем, что его команда не смогла донести свою позицию до населения.

«Потому что информационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это ошибка», — подчеркнул президент.

В то же время украинский лидер заявил, что он не боится «майдана», и заверил, что «кровопролития не будет».

Зеленский считает, что его команда больше хочет завершить конфликт на востоке страны, нежели окружение Порошенко.

«Я не хочу никого оскорблять, но я думаю, что так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прежней власти такого желания, как у нас, такого сильного напора на это не было», — заявил президент.

Порошенко неспособен вывести людей на «майдан», убеждён украинский политолог и экономист Александр Дудчак. В разговоре с RT он выразил мнение, что своими действиями бывший президент пытается обезопасить себя от преследования.

«Подпортить нервы Зеленскому он сможет, но финансовых ресурсов у бывшего лидера для вывода людей на улицу не хватит. Видимо, это попытка себя обезопасить. Ситуация у Порошенко не самая радужная, хотя и никакого приговора не было. Это проявление внутренней борьбы в украинском политическом театре», — отметил политолог.

«Забывает, что он уже не президент»

Владимир Зеленский также напомнил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, предложивший одноимённую формулу в бытность главой германского МИД, был «в шоке» от Порошенко.

«Потому что его риторика меняется, как изменился и его статус. Но единственное, что он забывает, — что он уже не президент. Ну даже не то что он забывает... Я боюсь, что он в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема», — констатировал Зеленский.

Напомним, 8 октября Штайнмайер рассказал, что удивился происходящему на Украине.

«Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры был вовлечён один из участников, тогдашний президент (Порошенко. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что на самом деле Порошенко прекрасно осознаёт свой статус.

«Думаю, Порошенко отдаёт себе отчёт в том, что он не президент. Он прекрасно понимает, куда делся Сергей Пашинский, и хорошо знает, что может последовать за ним», — сказал Брутер RT.

Сергей Пашинский был депутатом Рады во время президентства Порошенко. Он же представлял партию «Народный фронт» на переговорах о создании коалиции с партией «Блок Петра Порошенко». 7 октября суд отправил его под арест по делу о стрельбе в жителя пригорода Киева.

Порошенко же фигурирует в 13 уголовных делах Государственного бюро расследований Украины.

По мнению Дудчака, Порошенко очень удобен для новых властей, чтобы переложить на него ответственность.

«Раньше он мог изображать популярность в народе, контролировать СМИ. В президентстве он вёл себя как человек, который обладал определёнными ресурсами, чтобы защититься. Сейчас претензий к нему много, и нынешняя власть вполне может захотеть переложить ответственность на предшественников. Порошенко в таком случае был бы очень удачным персонажем», — считает политолог.

1 октября, когда стало известно о согласии Украины на формулу Штайнмайера, Порошенко заявил, что это «де-факто означает ослабление или снятие санкций» с России, и предупредил, что его партия будет участвовать в протестах.

«По поводу событий сегодня фракция «Европейская солидарность» в парламенте и наша партия хотели бы заявить, что никакой формулы Штайнмайера как составляющей Минских соглашений не существует», — заявил Порошенко.

Однако Порошенко неспособен сместить Зеленского с тем, чтобы занять его место, считает Брутер. По мнению аналитика, США имеют слишком большое влияние на украинскую политику и не заинтересованы в том, чтобы Зеленский ушёл.

«Ослабить и сместить Зеленского может только Вашингтон. Но Вашингтону сейчас не до того. Сейчас Зеленскому никто не мешает, и по многим вопросам у него есть карт-бланш. Вопрос в том, что он сам не решается взять на себя ответственность и инициативу», — констатировал Брутер.

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Формула Штайнмайера

Формула Штайнмайера — это порядок реализации минских договорённостей. Согласно им, Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики должны провести развод войск в населённых пунктах Золотое и Петровское на линии соприкосновения.

Также по теме Развод по-киевски: на Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Он...

После этого Киев обязан принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который начнёт действовать в день, когда там будут проведены местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает голосование легитимным, то закон об особом статусе будет действовать на постоянной основе.

Как отметил сам Штайнмайер, его формула «содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких».

Так, 1 октября стороны договорились, что 7 октября осуществят разведение сил. Ранее Украина и самопровозглашённые республики отводили силы только после семи дней соблюдения режима тишины. Однако применительно к Золотому и Петровскому эта оговорка не звучала, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако 7 октября Киев отказался от разведения сил. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, оно было сорвано, так как несколько дней назад были обстрелы, а «разведение начнётся на седьмой день после того, как не будет обстрелов».

В тот же день ветераны-добровольцы из украинского полка «Азов», известного националистическими взглядами его бойцов, заняли позиции в Золотом и заявили, что не покинут населённый пункт. Они также выступили против формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом.

Именно позиция националистов и удержала Киев от разведения сил, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник.