Зеленский заявил, что Порошенко видит себя лидером нового «майдана»
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«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого «майдана», — сказал глава государства.
По его словам, риторика Порошенко «меняется, как и его статус».
«Единственное, что он забывает, — что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что на физическом уровне такая проблема», — добавил Зеленский.
Трансляцию общения президента Украины с журналистами ведут украинские телеканалы.
Ранее Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе по всей линии соприкосновения, а также сообщил о готовности представить Зеленскому план реализации Минских соглашений.
21 сентября Порошенко заявил, что Украина может не выдержать нового «майдана».