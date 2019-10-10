Зеленский заявил, что Порошенко видит себя лидером нового «майдана»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что может стать лидером нового «майдана». Об этом в ходе общения с журналистами заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого «майдана», — сказал глава государства.

По его словам, риторика Порошенко «меняется, как и его статус».

«Единственное, что он забывает, — что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что на физическом уровне такая проблема», — добавил Зеленский.

Трансляцию общения президента Украины с журналистами ведут украинские телеканалы.

Ранее Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе по всей линии соприкосновения, а также сообщил о готовности представить Зеленскому план реализации Минских соглашений.

21 сентября Порошенко заявил, что Украина может не выдержать нового «майдана».