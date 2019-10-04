Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска»
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«В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства», — написал политик в Facebook.
По его словам, это комплексный документ, с которым украинская сторона должна ехать на встречу в нормандском формате.
Порошенко отметил, что карта устанавливает чёткую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.
Он также одобрил обращение Зеленского, в котором тот отреагировал на протесты против формулы Штайнмайера.
Ранее Порошенко заявил, что, согласившись на формулу Штайнмайера, Киев добровольно отказался от выполнения минских договорённостей.