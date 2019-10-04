Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план реализации Минских соглашений.

«В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства», — написал политик в Facebook.

По его словам, это комплексный документ, с которым украинская сторона должна ехать на встречу в нормандском формате.

Порошенко отметил, что карта устанавливает чёткую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.

Он также одобрил обращение Зеленского, в котором тот отреагировал на протесты против формулы Штайнмайера.

Ранее Порошенко заявил, что, согласившись на формулу Штайнмайера, Киев добровольно отказался от выполнения минских договорённостей.