Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска»

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план реализации Минских соглашений.
Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска»
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«В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства», — написал политик в Facebook.

По его словам, это комплексный документ, с которым украинская сторона должна ехать на встречу в нормандском формате. 

Порошенко отметил, что карта устанавливает чёткую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.

Он также одобрил обращение Зеленского, в котором тот отреагировал на протесты против формулы Штайнмайера.

Ранее Порошенко заявил, что, согласившись на формулу Штайнмайера, Киев добровольно отказался от выполнения минских договорённостей.

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