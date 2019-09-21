Порошенко оценил последствия нового «майдана» на Украине

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, к чему может привести новый «майдан» в стране.
Порошенко оценил последствия нового «майдана» на Украине
  • Reuters

Как он заявил в эфире украинского «5 канала», Украина может не выдержать повторения подобных событий.

«В условиях войны страна «майдан» может не пережить. Я государственник. Я буду делать всё возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день «майдан» точно не нужен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее корреспондент издания «СТРАНА.ua» сфотографировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она заявила о намерении Порошенко осуществить государственный переворот.

В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинским властям следует держать ситуацию в стране под контролем и не допустить начала третьего «майдана».

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