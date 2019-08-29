СМИ: В «Слуге народа» заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
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По её словам, именно из-за подобных планов Порошенко в политсиле решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД в новом правительстве.
«Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — написала Богуцкая в своём смартфоне.
Данное сообщение было адресовано некой «Леночке».
По её словам, Аваков будет возглавлять министерство до декабря, так как «именно на декабрь Петя готовит путч».
Ранее Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила представленных премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатов на посты министров. По итогам голосования Арсен Аваков был переизбран на пост главы МВД.
Бывший депутат Рады Владимир Олейник в беседе с телеканалом «360» прокомментировал информацию Богуцкой о Порошенко.