СМИ: В «Слуге народа» заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Корреспондент издания «СТРАНА.ua» сфотографировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она заявила о намерении экс-президента Украины Петра Порошенко осуществить государственный переворот.

По её словам, именно из-за подобных планов Порошенко в политсиле решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД в новом правительстве.

«Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — написала Богуцкая в своём смартфоне.

Данное сообщение было адресовано некой «Леночке».

По её словам, Аваков будет возглавлять министерство до декабря, так как «именно на декабрь Петя готовит путч».

Ранее Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила представленных премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатов на посты министров. По итогам голосования Арсен Аваков был переизбран на пост главы МВД.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник в беседе с телеканалом «360» прокомментировал информацию Богуцкой о Порошенко.