Турчинов призвал не допустить третьего «майдана» на Украине
- Reuters
«Чего я бы точно не хотел — чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013—2014 годов. Этого нельзя допустить: третий «майдан» для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина», — сказал Турчинов в интервью LB.ua.
Он призвал украинское руководство отказаться от популистских обещаний «немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать «экономическое чудо».
Вместо этого, по мнению Турчинова, необходимо трезво оценить ситуацию в стране и приступить к выполнению профессиональных обязанностей.
«Тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование», — подчеркнул экс-секретарь СНБО Украины.
В конце июня вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил начало нового «майдана» при отмене закона об украинском языке.