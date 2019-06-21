На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

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Признание КС Украины неконституционным закона о государственном языке может привести к массовым протестам наподобие «майдана» в 2014 году. Такое мнение высказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Случилось ожидаемое событие: пятая колонна внесла представление в Конституционный суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит», — написал он в Twitter.

При этом политик отметил, что «реально защитить украинский язык могут только люди».

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке.

Подробнее — в материале RT.

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