Зеленский о формуле Штайнмайера: коммуникационно мы проиграли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию и недостаточно донесла до украинских граждан суть формулы Штайнмайера.

«Коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, это правда. И это ошибка, но в наших шагах других, защищающих интересы нашей страны, никакой ошибки не было», — приводит телеканал «112 Украина» слова Зеленского.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.