Зеленский о формуле Штайнмайера: коммуникационно мы проиграли
- Reuters
«Коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, это правда. И это ошибка, но в наших шагах других, защищающих интересы нашей страны, никакой ошибки не было», — приводит телеканал «112 Украина» слова Зеленского.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.
Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.